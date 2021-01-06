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Aktüel Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:23:59 -
Almanya’da son 24 saatte Kovid-19'dan 1019 kişi hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537’ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

Son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537’ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 451 bine yükseldi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 569 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 123’ünün solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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