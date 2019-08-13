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Almanya'da plastik poşetler tamamen yasaklanıyor

Almanya'da plastik poşetlerin kullanımı tamamen yasaklanıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 13:11
Almanya'da plastik poşetler tamamen yasaklanıyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze bakanlığın plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için bir yasal çalışma yapacağını açıkladı.

Amaçlarının tek kullanımlık plastikten kurtulmak olduğunu söyleyen Schulze, 2015'ten bu yana plastik poşet kullanımının yüzde 64 düştüğünü belirtti.

Almanya’da tüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet kullanıyor. Almanya'da bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet tüketiyor.

Bu miktara meyve ve sebze için kullanılan ince poşetler ekleniyor. Çevre Bakanlığı bu miktarın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak plastik poşetleri tamamen yasaklamayı amaçlıyor.

Plastik kullanımının Almanya'da azalmasında işletmelerle yapılan anlaşma çerçevesinde mağaza ve marketlerde plastik poşetlerin paralı olması uygulamasının etkisi büyük oldu.

Hatta pek çok market zinciri plastik poşetleri kaldırıp, yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çanta sunuyor. Bazıları da meyve-sebze için kullanılan ince poşetleri kaldırarak yerine organik file koydu.

Ancak plastik poşetler plastik tüketiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu nedenle Bakan Schulze, plastik meyve-sebze ambalajlarının da azaltılması için işletmelerle yeniden masaya oturmayı talep ediyor.

Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl alıyor.

Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:11
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