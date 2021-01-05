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Aktüel Almanya'da perakende satışlarda Kovid-19'a rağmen 26 yılın en güçlü artışı
Aktüel

Almanya'da perakende satışlarda Kovid-19'a rağmen 26 yılın en güçlü artışı

Destatis, Almanya'da reel perakende satışların 2020'de ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu - Ülkede internet ve posta yolu ile siparişlerin ocak-kasım döneminde yüzde 24 artış göstermesi dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:35:46 -
Almanya'da perakende satışlarda Kovid-19'a rağmen 26 yılın en güçlü artışı

BERLİN (AA) - Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu krize rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu.

Destatis, perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2020 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artış gösterdi. Satışlar, 2019'un kasım ayına göre de yüzde 5,6 artış kaydetti.

Kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep yüksek olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2019'a göre reel olarak yüzde 0,8 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 1,3 yükseldi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde yüzde 31,8, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemelerinde yüzde 15,4 artış kaydedildi. Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri satışlarında ise yüzde 20 düşüş görüldü.


- Art arda 11 yıllık yükseliş


Destatis, Kovid-19'un sebep olduğu sağlık ve ekonomik krize rağmen 2020'de reel perakende satışların bir önceki yıla göre yüzde 3,9 ila yüzde 4,3 arasında (ortalama yüzde 4,1) yükseleceği tahmininde bulundu. Bunun gerçekleşmesi halinde perakende satış istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1994'ten bu yana en güçlü artış ve art arda 11 yıllık yükseliş yaşanmış olacak.

Destatis açıklamasında, söz konusu yükseliş tahmininin, Aralık 2020'de Almanya'da uygulanan kısıtlamaların ve ocak-kasım dönemindeki perakende cirosunun hesaba katılarak yapıldığı belirtildi.

Bu arada, koronavirüsün sebep olduğu krizden en olumlu etkilenen alan internet ve posta yolu ile siparişler oldu. İnternet ve posta yolu ile siparişler, geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 24 artış gösterdi.

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