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Dünya Almanya'da mutasyon korkusu
Dünya

Almanya'da mutasyon korkusu

Almanya’daki Bayreuth Hastanesi koronavirüsün daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 04:22:00 -
Almanya'da mutasyon korkusu

Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan Kovid-19 testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin’deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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