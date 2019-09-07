0553 313 94 23

Almanya'da Müslüman öğrenciler camide dua ederek okula başladı

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törene 400 öğrenci katıldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
Almanya'da Müslüman öğrenciler camide dua ederek okula başladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Müslüman öğrenciler için eyalet genelinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı yaklaşık 250 camide "Bed-i Besmele" töreni düzenlendi.

Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törende 400 öğrenci birlikte dua etti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde her yıl düzenlenen "Bed-i Besmele" törenlerinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

Türkmen, "Çocuklarımız okula başladığı zaman bir törenle ve böyle bir manzaranın içerisinde başlattırmak istedik. İnsan hayatında unutamayacağı evreler vardır, işte bugün bu çocuklarımız da onlar için yaptığımız merasimle unutmayacak bir gün yaşayacaklar. Bu manzaradan çok hoşnut olduğumu ifade etmek istiyorum. Rabbim bütün çocuklarımızı dünya ve ahiret göz aydınlığımız eylesin, zihin açıklığı versin." dedi.

Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise camilerin birer eğitim yuvası haline geldiğini belirterek, "Büyüklerimiz bu camileri inşa ederken özellikte 70'li 80'li yıllarda bir cuma namazı, bir bayram namazı kılacak yerimiz olsun düşüncesiyle bu camileri inşa ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Hafta sonu eğitimleriyle, gençlik buluşmalarıyla, kadınlara ve erkeklere yönelik seminer, toplantılarla artık bizim camilerimiz birer eğitim yuvası haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Törene aileleriyle katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
  1. camide dua
  2. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
  3. Müslüman öğrenciler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı
    1. Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay..
    2. Araca giren arı dehşet saçtı! 1'i ağır..
    3. "İnşallah Şenol hoca gibi olurum"
    4. Almanya'da Müslüman öğrenciler camide..
    5. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM..
    6. HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an..
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    8. "Kıbrıs'ta yeni süreç netlik içerecek"
    9. Anneler HDP’nin kapısına dayandı! Aile..
    10. Basketbolun efsaneleri sahada kadına..
    11. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross..
    12. Şadırvanda unutulan 600 liralık..
    13. Mustafa Cengiz: "Galatasaray’a karşı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin..
    15. Antalya'da plaj voleybolu şenliği
    16. Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet..
    17. Putin'den gerilimi tırmandıracak..
    18. Tekirdağ'da ATV devrildi: 1 ölü
    19. Emniyet kemeri sayesinde burnu bile..
    20. Araca giren arı kazaya neden oldu
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim