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Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum
Dünya Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum
Dünya

Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum

Dünyayı saran ölümcül koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geliyor. Son paylaşılan verilere göre; ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 artarak 84 bin 648'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 11:31:00 -
Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3,5 milyonu aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 685 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 238 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e çıktı.

Almanya’da haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100’ü aştığı bölgelerde dışarı çıkma ve temas kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasının ardından nisan ortasından bu yana yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

17 Nisan’da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan’da 23 bin 392, 1 Mayıs’ta da 18 bin 935’e düşmüştü.

Dün 125,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121,5'e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan’da 164 ve 1 Mayıs’ta 149 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100'e ulaştı.

Aşı kampanyası

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 26 milyon 854 bin 545 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 572 bin 228 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 34 milyon 426 bin 773 doz aşı uygulandı.

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