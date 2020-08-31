  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da kısa çalışma programı uygulayan şirketlerin sayısı azaldı
Aktüel

Almanya'da kısa çalışma programı uygulayan şirketlerin sayısı azaldı

Ifo iş gücü uzmanı Sebastian Link: - "Almanya'da kısa süreli çalışan şirketlerin oranı, hala yüksek olsa bile ağustosta neredeyse tüm sektörlerde azaldı"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:53:22 -
Almanya'da kısa çalışma programı uygulayan şirketlerin sayısı azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma programı uygulayan şirketlerin sayısı ağustosta azaldı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayına ilişkin Almanya Kısa Çalışma İş Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 37'si ağustosta kısa çalışma planı uygularken, bu oran temmuzda yüzde 42 olmuştu.

Temmuzda yüzde 57 olan imalat sektöründe kısa çalışma oranı, bu ay yüzde 53'e geriledi. Sektörün listenin başında yer alması ise dikkati çekti.

Hizmet sektöründe kısa çalışma oranı yüzde 39'dan yüzde 33'e inerken, perakende sektöründe yüzde 31'den yüzde 26'ya düştü.

İnşaat sektöründe ise temmuzda yüzde 11 olan kısa çalışma planı uygulayan şirketlerin oranı ağustosta yüzde 7'ye geriledi. Söz konusu düşüş, inşaatın diğer sektörlere göre daha az etkilendiğini ortaya koydu.

Ağustos ayında seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yüzde 88'i kısa süreli çalışırken, iş bulma hizmeti veren şirketlerin yüzde 74 ve otellerin yüzde 71'i kısa çalışma programı uyguladıklarını açıkladı.

Ifo iş gücü uzmanı Sebastian Link, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da kısa süreli çalışan şirketlerin oranı, hala yüksek olsa bile neredeyse tüm sektörlerde azaldı." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?
Gündem

Başkan Erdoğan: Başlarına gelecekleri biliyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu...
Can Ataklı bile İmamoğlu’na isyan etti! “Sana bu yüzden oy verilmedi”
Siyaset

Can Ataklı bile İmamoğlu’na isyan etti! “Sana bu yüzden oy verilmedi”

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hayallerine kendi yandaşları bile tepki göstermeye başladı. CHP’li ‘gazeteci’ Can Ata..
Türkiye'den
Dünya

Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Türkiye'nin 'benzeri görülmemiş' tehditlerde bulunduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı