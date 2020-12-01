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Aktüel Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı
Aktüel

Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:21:49 -
Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı

BERLİN (AA) - Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın "Sturmbrigade 44" adlı ırkçı Neonazi örgütü yasakladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, derneğin yasaklanmasının ardından sabah saatlerinde 187 güvenlik görevlisinin 3 eyalette 11 eve baskın düzenlediği ve çok sayıda harici disk, gamalı haç, bıçak ve örgüt flamalarına el konulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nefret eken ve Nasyonal Sosyalist bir devletin yeniden kurulmasını savunan bir derneğin Almanya'da yeri olmadığını vurgulayarak, "Özgür toplumumuzun temel değerleriyle savaşanlar, hukukun üstünlüğünün kararlı tepkisini hissedeceklerdir. Dernek yasakları keskin bir kılıç ve savunmacı demokrasimizin alameti farikasıdır. Bu yüzden bu konularda konuşmayız ve harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

Örgüt, 2018’de içinde silah ve 'Sturmbrigade 44 Köthen-Anhalt' yazılı tişörtün olduğu bir çantanın trende bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Örgütün adındaki 44 rakamı alfabe sıralamasında D harfine denk geliyor.

44 rakamı kısaltılmış adı DD olan Hitler’in silahlı gücü SS’lerin komutanı Oskar Dirlewanger’in adını taşıyan "Division Dirlewanger" (DD) adını sembolize ediyor.

İçişleri Bakanı Seehofer daha önce de aşırı sağcı "Combat 18", "Nordadler" (Kuzey Kartalı) ve "Reich Vatandaşları" örgütlerini yasaklamıştı.


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