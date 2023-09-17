Almanya'da İklim aktivistleri harekete geçti: Tarihi yeri böyle boyadılar: operasyon sonucu tam 13 kişi gözaltında
Almanya Berlin şehri karıştı: Almanya'nın "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı turuncuya boyadı. Operasyoda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Son Nesil" isimli örgütten iklim aktivistleri, kentin ve ülkenin en önemli sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı protesto amacıyla sprey boyayla turuncuya boyadı.
13 AKTİVİST GÖZALTINA ALINDI
Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı. Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.
Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi. Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.