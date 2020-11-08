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Aktüel Almanya'da iki genç ressamın tablosu depremzedeler için satılacak
Aktüel

Almanya'da iki genç ressamın tablosu depremzedeler için satılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:09:38 -
Almanya'da iki genç ressamın tablosu depremzedeler için satılacak

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve sanat camiasında "Minik Picasso" olarak tanınan 8 yaşındaki Mikail Akar ile Yunan ressam Niko Nikolaidis, İzmir ve Yunanistan’ın Sisam Adası'nda depremden zarar görenler yararına, açık artırmada satılmak üzere birlikte tablo yaptı.

Başarısıyla sadece Almanya'da değil, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında da haber olan Erzurumlu Mikail Akar ile Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Nikolaidis'in yaptığı "Samir" isimli tablo ile 10 adetle sınırlı tutulan büyük boy fotoğraf baskılarının satışından elde edilecek gelir depremzedeler yararına kullanılacak.

Köln'de 10 Kasım Salı saat 18.00'de açık artırmaya çıkacak tabloyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Mikail'in babası Kerem Akar, oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için düşünülen bu projeye kalpten destek verdiklerini söyledi.

Depremde yaşanan acıların hem Türk hem Yunan tarafı açısından ortak olduğunu ifade eden Akar, "Mikail ve Niko'nun birlikte yaptıkları tablo salı günü açık artırma ile satılacak. Ayrıca 10 tane de baskısı satılacak. Bu satışlardan elde edilen gelir depremzedelerin yararı için kullanılacak. Tabloya ilgi duyan sanatseverlerin müzayedeye katılabilmeleri için 'www.mikailakar.de' web sitesi üzerinden kayıt olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Depremde binaların yıkılıp insanların ölmesi ve göçük altından çıkarılan çocukların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Akar, oğlu Mikail'in bu görüntülerden sonra böyle bir proje gerçekleştirmek istediğini belirtti.


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