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Aktüel Almanya'da güvenlik birimlerinde 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi
Aktüel

Almanya'da güvenlik birimlerinde 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:26:52 -
Almanya'da güvenlik birimlerinde 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vaka belirlendi

BERLİN (AA) - Almanya'daki güvenlik birimleri içinde son 3 yılda 350'den fazla aşırı sağ kaynaklı şüpheli vaka tespit edildiği bildirildi.

Welt am Sonntag gazetesinin ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) gizli raporuna dayandırdığı haberinde, güvenlik birimlerinde çalışanlar arasında 2017 yılının ocak ayından bu yılın mart ayına kadar 350'den fazla aşırı sağcı şüpheli vakanın kayda geçtiği ifade edildi.

BfV'nin ülkedeki diğer istihbarat birimleri ve emniyetten aldığı vaka sayılarını derlediği ve üzerinde analiz çalışması başlattığı belirtilen haberde, şüpheli vakaların soruşturulmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde ayrıca, Almanya'da son dönemde Hessen, Kuzey Ren Vestfalya ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerindeki emniyet çalışanları içinde ortaya çıkan aşırı sağcı vakaların ise söz konusu raporda yer almadığı vurgulandı.



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