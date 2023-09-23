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Avrupa Almanya’da emlak balonu patladı! Darısı Türkiye’nin başına…
Avrupa

Almanya’da emlak balonu patladı! Darısı Türkiye’nin başına…

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:22:00 -
Almanya’da emlak balonu patladı! Darısı Türkiye’nin başına…

Almanya’da insanların alım gücünün düşmesi üzerine emlak kredilerindeki yüksek faiz ve kredi maliyetleri emlak alımlarını sekteye uğrattı. Emlak fiyatları 2000 yılından bu yana yüzde 10’a yakın düşüşe neden oldu.

Almanya'da ev fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi. Bu, 2000'den beri yıllık bazda kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Almanya'da ev fiyatlarında 2023'ün ikinci çeyreğinde ciddi düşüş yaşandı.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, konut fiyatları bu yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 düştü. Bu, Almanya'da ev fiyatlarında 2000'den beri yıllık bazda kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Konut fiyatları, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,5 düştü. Bu, daha önceki iki çeyrekte kaydedilen düşüşlerden daha küçük bir düşüş olarak kayıtlara geçti. Konut fiyatlarında bir önceki çeyreklerde yüzde 2,9 ve yüzde 5,1 düşüş görülmüştü.

Almanya'da 2022 yılının ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşan konut fiyatları, takip eden çeyreklerde sürekli düşüş gösteriyor.
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ALIM GÜCÜ DE DÜŞTÜ

Fiyatların düşmesi her ne kadar ev sahibi olmak isteyenler için olumlu bir haber olarak görünse de konut kredisi faizlerinin ciddi oranda yükselmesi borçlanma maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Diğer ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artması da insanların genel alım gücünü düşürdü.

Konut fiyatları ikinci çeyrekte hem kırsalda hem de kentlerde düşüş gösterdi. Ancak fiyatlardaki düşüşün şehirlerde daha belirgin olduğu görüldü. Özellikle Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf gibi büyük kentlerdeki konut fiyatlarında yıllık bazda ciddi düşüşler kaydedildi. Bu piyasalarda müstakil ve yarı müstakil evlerin fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 12,6 düşerken daire fiyatları yüzde 9,8 azaldı.

Almanya'da konut talebi ise hâlen yüksek. Talebin yüksek olmasında boş ev sıkıntısı ve göç önemli rol oynuyor.

İnşa edilen yeni daire ve müstakil ev sayısında ise ciddi düşüş var. İnşaat sektörü bu durumdan yüksek faiz oranlarını ve artan inşaat maliyetlerini sorumlu tutuyor.

Kaynak: Deutsche Welle

 

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