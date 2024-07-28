Almanya'da "döner" krizi! Türkiye'nin o hamlesinden sonra gerçek niyetleri ortaya çıktı

Mevlüt Tezel, Türkiye'nin döneri geleneksel lezzet olarak tescil ettirme girişimine Almanya'nın itiraz ettiğini belirtti. Tezel, Berlinli sosyolog Eberhard Seidel'in tescil başvurusunu Almanya'nın kültürel kimliğine saldırı olarak nitelendirdiğini vurguladı. Yazısında, Almanya'nın gerçek niyetinin döneri sahiplenmek veya Türkiye adına tescil edilmesini engellemek olduğunu ifade eden Tezel, dönerin tescillenmesi durumunda Almanya'daki dönercilerin kurallara uygun üretim yapmak zorunda kalacağını belirtti. Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, döneri 'geleneksel lezzeti' olarak tescil ettirmek için AB'ye yaptığı başvuruya Almanya itiraz etti.

Dönerin kitabını yazan Berlinli sosyolog Eberhard Seidel, tescil başvurusu için "Türkiye'nin döner için tescil başvurusu Almanya'nın kültürel kimliğine bir saldırıdır" dedi, iyi mi?

Almanlar döneri çoktan sahiplenmiş bile!

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Türkiye'nin yararına her girişime gözü kapalı karşı çıkan Alman Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, tescilin "Alman ekonomisine müdahale" olacağını söyledi.

Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Nisan ayında Türkiye ziyaretine yanında bir döner ustası ve dönerle gelmesinin nedeni ortaya çıktı!

Biz ne güzel Almanlar da döneri seviyor, iki ülke arasında döneri bir başarı ve barış öğesi olarak görüyor diye düşünüyorduk.

Oysa gerçek niyetlerinin döneri sahiplenmek ya da Türkiye adına tescil edilmesini engellemek olduğu anlaşıldı.

Çünkü Türkiye döneri tescil ettirirse Almanya'daki dönerciler de kurallara uygun üretim yapmak zorunda kalacak.

Alman Otel ve Restoranlar Birliği Başkanı Ingrid Hartges'in Türkiye'nin tescil girişiminde başarılı olması durumunda, yeni kuralların işletmeciler ve tüketiciler için yıkıcı sonuçlar doğuracağını söylemesi de gerçek niyeti gösteriyor.

Pasta büyük! Almanya'da döner satışları yılda ortalama 7 milyar Euro'ya çıkıyor.

Döneri tescilletmek için 2024'e kadar beklersek itiraz eden de çok olur!

Bu tür yiyecek tescil haberlerine bizde genelde magazinel yaklaşılıyor.

Oysa bize ait her yiyeceğin tescilini almanın gastronomi turizmine, kültürel üstünlüğe ve ekonomiye büyük faydaları var.

Bu yüzden Yunanlılar bizim lezzetlerimize sahiplenmek için her yolu deniyor. Şimdi Almanya da Yunanistan'ı örnek alıyor!"