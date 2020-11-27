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Aktüel Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi
Aktüel

Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:16:35 -
Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lörrach beldesinde bir camiye İslamafobi içerikli mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Lörrach Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafı ile İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı.

DİTİB Lörrach Merkez Camisi Dernek Başkanı Basri Belgen, dün akşam saatlerinde posta yoluyla gönderilen ve mühürlü zarf içinde yer alan mektubu yerel yetkililere ilettiklerini ifade etti.

Belgen, 1987'de kurulan cami derneğinin kurulduğu günden bu yana komşularıyla iyi ilişkiler içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk kez böyle bir mektup almaktan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

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