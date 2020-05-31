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Aktüel

Almanya'da DİTİB camisinden huzurevi sakinlerine yardım paketi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:02:39 -
Almanya'da DİTİB camisinden huzurevi sakinlerine yardım paketi

KÖLN (AA) - Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Sandberg-Homberg Huzurevinde kalanlara temizlik ve gıda ürünlerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

80 kişinin yaşadığı huzurevi sakinleri için hazırlanan paketler, caminin din görevlisi Niyazi Tok ve yönetim kurulu üyesi Özer Mert tarafından kapıda Sandberg-Homberg Yaşlılar Yurdu Müdürü Ralf Krause'ye verildi.

Krause, burada yaptığı konuşmada, "Koronavirüs sebebiyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu sebeple burada yaşayanlarla şu an için görüşme imkanı bulunmamakta. Ancak birlikte daha güzel faaliyetler yapacağız." dedi.

Duisburg Merkez Camisi din görevlisi Tok, “Cemaatimizin desteğiyle yardım paketi hazırladık. Bu günlerde hepimizin birbirimize ihtiyacı var. İnşallah bundan sonra da bizler sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Huzurevinin sosyal hizmetler sorumlusu Bengi Azcan ise çok kültürlü huzurevinin sakinleri adına cami yetkililerine teşekkür etti.

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