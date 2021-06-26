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Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, polislerin hayatını kurtardı
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Dünya Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, polislerin hayatını kurtardı
Dünya

Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, polislerin hayatını kurtardı

Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, ağaca çarpan ve yangın çıkan polis aracındaki yaralı polis memurlarını kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 02:22:00 -
Almanya’da biri Türk 2 öğrenci, polislerin hayatını kurtardı

Almanya’nın Kuzey- Ren Vestfalye eyaletine (KRV) bağlı Bochum kentinde ağaca çarpan polis aracındaki yaralı polisleri, biri Türk olan 2 öğrenci kurtardı.

Almanya'nın Bochum kentinde polis aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu polis aracı yanarak kül olurken, 2 polis memuru öğrenciler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Türk öğrenci Öksüz: Bir an bile düşünmedik

Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir bahçede arkadaşları ile birlikte oturan lise öğrencisi Tom Hess ve Cemal Öksüz, bir patlama sesi duydu. Olay yerine geldiklerinde, bir polis arabasının yandığını ve içerisinde iki polisin yardım çığlıklarını duydular. Hess ve Öksüz, polisleri araba havaya uçmadan kurtarmayı başardılar.

Bochum Emniyet Müdürlüğü, bir an bile tereddüt etmeden polisleri kurtaran Tom Hess ve Cemal Öksüz’e teşekkür ederek, emniyet müdürlüğüne davet etti.
Öte yandan ağır yaralı 2 polis memurunun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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