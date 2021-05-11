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Avrupa Almanya’da ayrımcılıkla ilgili şikayetler yüzde 78,3 arttı
Avrupa

Almanya’da ayrımcılıkla ilgili şikayetler yüzde 78,3 arttı

Almanya’da ayrımcılığa uğradığını belirterek şikayette bulunanların sayısı bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 78,3 artarak 6 bin 383’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:37:26 - 2021-05-11 18:37:25
Almanya’da ayrımcılıkla ilgili şikayetler yüzde 78,3 arttı

Almanya’da Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkan Vekili Berhard Franke, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 2020 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Franke, 2020’de köken, cinsiyet, din, yaş ve dünya görüşü gibi sebeplerden ayrımcılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunanların sayısının 2019’a göre yüzde 78,3 artarak 6 bin 383’e yükseldiğini söyledi.

2 bin 631 ile en fazla kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli hastaların şikayette bulunduğunu anlatan Franke, bu sayının tüm şikayetlerin yüzde 41’ini oluşturduğunu aktararak, “Maske takamayan ya da taktığında sıkıntı yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar özellikle alışverişlerde sorun yaşıyorlar. Bu gibi insanların evlerine alışverişinin yapılıp gönderilmesi imkanlarının daha da genişletilmesi gerekir.” dedi.

“Ayrımcılık Konusunda Artan Bir Toplumsal Farkındalık Gözlemliyoruz”

Franke, 2020’de etnik kökenden dolayı ayrımcılığa uğradığını belirterek, bu konuda 2 bin 101 şikayet aldıklarını, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 78,7 artışa işaret ettiğini dile getirdi. Franke geçen yıl şikayetlerin yüzde 17’sinin cinsiyet, yüzde 9’unun yaş, yüzde 5’inin de dini inanç sebebiyle yapıldığını anlattı. ​​​​​​​

Bugüne kadar böyle yüksek oranda bir şikayet almadıklarını ifade eden Franke, “Özellikle ırkçı ayrımcılıkla ilgili şikayetler, Hanau’daki korkunç saldırı ve Black Lives Matter protestolarının yaşandığı geçen yıl artış gösterdi. Kovid-19 salgını diğer etkenlerden bir tanesi. Ayrımcılık konusunda artan bir toplumsal farkındalık gözlemliyoruz. Giderek daha fazla insan aktif olarak nitelikli danışmanlık istiyor. Bu yıl yüksek sayıda şikayet telefonla müracaat servisimizi geçici olarak durdurmamıza yol açtı. Temmuz ayı itibarıyla daha fazla personel ile telefon servisini tekrar vermeye başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Çoğu kişinin değişik sebeplerden dolayı şikayette bile bulunmadığını hatırlatan Franke, bu konuda çekinmeden ilgili birimlere müracaat edilmesini istedi. 



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