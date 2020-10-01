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Aktüel Almanya'da aşırı sağcılık skandalı Anayasa Koruma Teşkilatına uzandı
Aktüel

Almanya'da aşırı sağcılık skandalı Anayasa Koruma Teşkilatına uzandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:14:43 -
Almanya'da aşırı sağcılık skandalı Anayasa Koruma Teşkilatına uzandı

KÖLN (AA) - Almanya'da son günlerde gündemden düşmeyen emniyet teşkilatı içindeki aşırı sağ eğilimli personel skandalının, demokratik düzeni ilgilendiren tehditler konusunda istihbarat toplama ile görevli Anayasa Koruma Teşkilatına (Verfassungsschutz) uzandığı belirlendi.

Ülkenin etkili gazetelerinden Rheinische Post'un Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Anayasayı Koruma Teşkilatının KRV eyaletindeki birimi içinde görevli aşırı sağcı bir ekip olduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarından "İslam karşıtı ve yabancı düşmanı" paylaşımlarda bulunup videolar paylaştıkları için fark edilen aşırı sağcı ekip üyelerinin, sosyal medyada aşırı sağcı gruplarla temasta oldukları saptandı.

Üçü teşkilatta gözlemci grupta görev alan, biri ise idari katip olan dört kişi hakkında aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle başlatılan disiplin soruşturması sonucu bir personel disiplin cezası alarak yöneticilik görevini kaybetti. Diğer üç personelin ise görev yerlerinin değiştirilmesiyle yetinildi.

- Berlin polisinde de aşırı sağcılar tespit edildi

KRV eyaletindeki skandalların ardından Berlin polis teşkilatında da aşırı sağcı polislerin görev aldığı tespit edildi.

Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan Monitör programının araştırmasına göre, söz konusu polisler arasında ırkçı paylaşımlar içeren sohbet grubu belirlendi.

Berlin emniyet teşkilatında görevli 25'ten fazla polisin bulunduğu belirtilen ırkçı sohbet grubunda yapılan paylaşımlarda, Müslümanlar ve mülteciler aleyhinde çirkin ifade ve benzetmeler yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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