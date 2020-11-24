Almanya'da aşırı sağcı şüphelisiyle polis ve itfaiyeye yönelik operasyon

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Mülheim ve Velbert şehirlerinde aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen 24 polisin konutunun bu sabah baskın düzenlenerek arandığı, bu çerçevede bazı delillere el konulduğu bildirildi.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şüpheli memurların konutlarının yanı sıra Essen polis merkezindeki odalarında da arama yapıldığını belirtti.

Reul, şüpheli polis memurlarının 2015 yılından beri whatsapp uygulamasındaki "Kunta Kinte" isimli sohbet grubundaki yazışmalarında aşırı sağcı yazılar, fotoğraf ve videolar bulunduğunu kaydederek, "Yazışmaların içinde yer alan yazı ve görseller son derece yabancı düşmanlığı, insanlık dışı, antisemitik, Hitler propagandası içeriyor." dedi.

Bakan Reul, söz konusu polislerden 10'unun görevden uzaklaştırıldığı, mesaj ve diğer deliller üzerindeki incelemenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

KRV eyaletinde çalışan 191 polis hakkında aşırı sağcılık iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü de vurgulandı.



- İtfaiye teşkilatında ırkçılık soruşturması

Öte yandan Bremen'de Cumhuriyet Savcılığının, Bremen itfaiye teşkilatı bünyesinde ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerden dolayı soruşturma başlattığı ve bu çerçevede bir konutta arama yaptığı kaydedildi.

Bir grup itfaiyecinin sohbet gruplarında ırkçı söylemlerde bulunup, ırkçı ve radikal görseller paylaştıkları belirtildi.

Söz konusu gruplarda Hitler dönemini öven ve ırkçı içerikli suç teşkil eden yazışma ve söylemlere rastlandığı ifade edildi.