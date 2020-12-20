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Aktüel Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
Aktüel

Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:47:11 -
Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

BERLİN (AA) - Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.

Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.



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