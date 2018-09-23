Almanya ile yeni sayfa açılıyor

EKONOMİ SERVİSİ Türkiye ve Almanya arasında yeni dönem başlıyor. Bu kapsamda Berlin’de muhatapları ile bir araya gelen ekonomi kurmayları, art arda önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan ticaretin 38 milyar doları geçmesi; yatırımların artması talebi geldi. Binlerce şirketin gözü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede olacak.

GERGİNLİK GERİDE KALDI

Albayrak, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin gerginlik sürecini geride bıraktığını belirterek, “Diyaloğun gelişmesi pek çok alanda pozitif gelişmeleri beraberinde getirecek” dedi. İki ülkenin de kazan-kazan ilkesini esas aldığını vurgulayan Albayrak, ilişkilerde stratejik adımların atılacağı bir sürece girildiğini ifade etti.

GAYET UYUMLUYUZ

Türkiye’nin Almanya’nın pek çok konuda mutabık olduğunu dile getiren Albayrak, “İki ülkenin küresel ve bölgesel meselelere, ekonomik sorunlara çok uyumlu bir şekilde baktığı yeni bir döneme geçiyoruz” diye konuştu.

Uyumun hem Türkiye-Almanya hem de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde söz konusu olduğunu kaydeden Albayrak şunları söyledi: “Pek çok konuda muhataplarımızla aynı noktadayız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu olsun, mülteci konusu olsun, bölgenin güvenliği konusu olsun, İran konusu olsun... Küresel ticareti tehdit eden ve benzeri bugün yaşadığımız sorunlar üzerinde de birçok konuda ortak akılla, rasyonel bir söylem ve dille hareket edeceği yeni bir süreçten söz ediyoruz. Malum siyasetçiler duygusal değil, rasyonel olmak zorunda. Eğer biz meselede rasyonel bakıyorsak birçok konuya, birçok mevzuya, ortak akılla çok daha güçlü sonuçlar ve neticeler elde etmemiz mümkün. Hele de bahsettiğimiz iki ülke Türkiye ve Almanya ise bu noktada çok daha ümit verici umutlu geleceğe bakmamız lazım. Ben bu çerçevede baktığımda da hakikaten bu anlamda çok samimi, açık, dobra, birçok konuyu açık açık ele aldığımız güzel ve yapıcı bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle bunun ileriye güçlü adımlarla ilerleyeceğini düşünüyoruz.”

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA HAZIRIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin ekonomik yönden bir sorunu olmadığını ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapma noktasında altyapısını tamamladığını vurguladı. Albayrak, “Stratejik bir dostumuz olarak Almanya’nın Türkiye’nin ilk defa böyle bir organizasyonu düzenlemesine olumlu bakacağını düşünüyorum” diye ekledi.

9.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir asra dayanan ekonomik ve ticari ilişkilerin güçleneceğinin altını çizdi. Alman bakanlar ile görüşmesinde AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Almanya’nın desteklerini Türkiye’nin yanında gördüklerini aktaran Pekcan, “Bunu almak da son derece önemliydi. Ticaret hacmimiz bu yıl tahminen 38 milyar dolarlara ulaşacak. 7 bin 500 civarında Alman firması Türkiye’ye 9,2 milyar dolar tutarında doğrudan yatırım getirmiş bulunmaktadır“ şeklinde konuştu.