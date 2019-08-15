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Almanya ile ABD arasında kriz! ‘Nükleer silahlarını da yanlarında götürseler iyi olur’

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in, Trump’ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini övmesine tepki gösteren Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Bartsch, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarına götürseler iyi olur” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
Almanya ile ABD arasında kriz! ‘Nükleer silahlarını da yanlarında götürseler iyi olur’

ABD ile Almanya arasında 'asker çekme tehdidi' krizi büyüyor.  ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini öven ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in bu yöndeki açıklamalarına Alman Federal Meclis (Bundestag) üyesi Dietmar Bartsch sert tepki göstererek, ‘Amerikalılar nükleer silahlarını da götürmeli' sözleriyle yanıt verdi.

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Grenell'in bu açıklamasına, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarında götürseler iyi olur” sözleriyle tepki gösterdi.

ABD ordusuna ücretsiz

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Alman haber ajnsı DPA'ya konuşan Grenell, Berlin'i Washington'la dostluğunu suistimal etmekle suçlamıştı.

"Almanlar ticaret fazlasını iç ihtiyaçlara harcarken, ABD'li vergi mükelleflerinden Almanya'daki 50 bin Amerikalının masraflarını ödemesini beklemek gerçekten küstahlık" diyen ABD Büyükelçisi, Trump'ın Almanya'daki askerleri kısmen de olsa Polonya'da yeniden konuşlandırma düşüncesini övmüştü.

ABD'li Büyükelçi Grenell'in  ayrıca, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade etmişti.

Frankfurter Allgemeine gazetesine göre ABD askerlerinin Almanya'daki konuşlanma masraflarını ABD ordusu karşılıyor, ancak alman hükümeti yılda 50 milyon Euro aktarıyor. İlaveten 100 malvarlığını ABD ordusuna ücretsiz kullandırıyor. Bu da ABD'ye yılda 600 milyon Euro’luk tasarruf sağlıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
  1. ABD
  2. Almanya
  3. ABD Başkanı Trump
  4. Polonya
  5. Alman Federal Meclis (Bundestag) üyesi Dietmar Bartsch
  6. GSMH
  7. NATO
  8. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesi
  9. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch
  10. Kuzey Akım 2 projesi
  11. Rusya

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı28 dk önce
    HAZIR GİTMİŞLERKEN BARİ İNCİRLİK'TEKİ NÜKLEER ŞEKERLERİNİ DE GÖTÜRSELER BARİ.
  • Yalman Güç Yalman Güç 46 dk önce
    ABD dışında konuşlandırılan ABD li askerlerin masrafını üs sahibi devlet öderse,buı askerleri istediği işlerde çalıştırabilirmi?Meselâ yol inşaat,orman işçiliği gibi.

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