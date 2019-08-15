Almanya ile ABD arasında kriz! ‘Nükleer silahlarını da yanlarında götürseler iyi olur’

ABD ile Almanya arasında 'asker çekme tehdidi' krizi büyüyor. ABD Başkanı Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini öven ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in bu yöndeki açıklamalarına Alman Federal Meclis (Bundestag) üyesi Dietmar Bartsch sert tepki göstererek, ‘Amerikalılar nükleer silahlarını da götürmeli' sözleriyle yanıt verdi.

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Büyükelçi Grenell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki Amerikan askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Grenell'in bu açıklamasına, “Amerikalılar askerlerini çekerse, nükleer silahlarını da yanlarında götürseler iyi olur” sözleriyle tepki gösterdi.

ABD ordusuna ücretsiz

NATO üyesi olarak savunma harcamalarına GSMH'nin yüzde 2'sini ayırması talebini karşılamadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell, Trump'ın Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya konuşlandırma önerisini överken Almanya'nın savunulmasının bedelini Berlin'in ödemesi gerektiğini söylemişti.

Alman haber ajnsı DPA'ya konuşan Grenell, Berlin'i Washington'la dostluğunu suistimal etmekle suçlamıştı.

"Almanlar ticaret fazlasını iç ihtiyaçlara harcarken, ABD'li vergi mükelleflerinden Almanya'daki 50 bin Amerikalının masraflarını ödemesini beklemek gerçekten küstahlık" diyen ABD Büyükelçisi, Trump'ın Almanya'daki askerleri kısmen de olsa Polonya'da yeniden konuşlandırma düşüncesini övmüştü.

ABD'li Büyükelçi Grenell'in ayrıca, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade etmişti.

Frankfurter Allgemeine gazetesine göre ABD askerlerinin Almanya'daki konuşlanma masraflarını ABD ordusu karşılıyor, ancak alman hükümeti yılda 50 milyon Euro aktarıyor. İlaveten 100 malvarlığını ABD ordusuna ücretsiz kullandırıyor. Bu da ABD'ye yılda 600 milyon Euro’luk tasarruf sağlıyor.