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Aktüel Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın uranyum zenginleştirme planlarından endişe duyuyor
Aktüel

Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın uranyum zenginleştirme planlarından endişe duyuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:42:06 -
Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın uranyum zenginleştirme planlarından endişe duyuyor

BERLİN (AA) - Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklamasını son derece endişe verici olarak nitelendirdi.

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 ülkenin, İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sürdürmek için yorulmadan çalıştığı belirtildi.

KOEP'in silahların küresel yayılmasını önleme mimarisinin önemli bir başarısı olduğu vurgulanan açıklamada, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklaması, KOEP'i ihlal ediyor ve son derece endişe verici." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, anlaşmanın, İran'ın nükleer programını izlemenin ve engellemenin en iyi ve şu anda tek yolu olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yakın zamanda İran Parlamentosunda kabul edilen yasanın (eğer uygulanırsa) İran'ın nükleer programını önemli ölçüde genişleteceği ve UAEA tarafından denetimlere erişimi kısıtlayacağını da büyük bir kaygıyla belirttik. Bu önlemler KOEP ve İran'ın diğer nükleer taahhütleriyle uyumsuz olacaktır. İran diplomasiye yer verme konusunda ciddiyse, bu önlemleri uygulamamalı. Böyle bir yaklaşım, KOEP'i korumaya yönelik ortak çabalarımızı tehlikeye atacak ve aynı zamanda gelecekteki ABD yönetimi ile diplomasi alanına dönme fırsatını tehlikeye atacaktır. KOEP'e dönüş İran için de faydalı olacaktır."

ABD başkanı seçilen Joe Biden'in KOEP ile ilgili konuların diplomatik şekilde ele alınmasına ilişkin yorumlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, bunun herkesin çıkarına olduğu vurgulandı.

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