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Almanya Dünya Kupası'nda çakıldı

Güney Kore'ye 2-0 kaybeden son şampiyon Almanya Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na grup aşamalarında veda etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:12
Almanya Dünya Kupası'nda çakıldı

Dünya Kupası tarihinde en son 1938'de gruplarda elenen Almanya 80 yıl aradan sonra bir kez daha grupları aşamadı.

Almanlar maç boyu pozisyonlar bulsa da aradığı golü kaydedemedi.

İsveç maçında yedek kulübesinde oturan Mesut Özil bu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

"SON" SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Güney Kore'nin iki golü ise uzatma anlarında Kim ve Son'dan geldi.

F Grubunda İsveç ve Meksika 6 puanla tur atladı. Almanya 3 puanla Güney Kore ise 3 puanla turnuvaya veda etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:12
  1. Almanya
  2. Rusya
  3. İsveç
  4. Meksika
  5. Güney Kore

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  • BaypasBaypas4 sa önce
    Mesut ve Ilkayin ahi cikti geliba
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