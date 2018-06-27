Almanya Dünya Kupası'na veda etti!

Almanya, Dünya Kupası F Grubu son maçında Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu ve 3 puanda kalarak, Dünya Kupası'na veda etti.

F Grubu'nda İsveç, Meksika'yı 3-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı, Meksika ise 6 puanla 2. sırada son 16 turuna adını yazdırdı.

Almanya 1938 yılından bu yana ilk kez grup aşamasında Dünya Kupası'na veda etmiş oldu.

SON ŞAMPİYONLARIN ŞANSSIZLIĞI

Öte yandan Dünya Kupası'nda son şampiyonların gruptan çıkamama şanssızlığı sürüyor.

1998'de şampiyon olan Fransa 2002'de grubundan çıkamamıştı. 2006 şampiyonu İtalya 2010'da gruplarda veda etti. 2010 şampiyonu İspanya da hayal kırıklığı yaşayarak 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Ve son şampiyon Almanya da grubunda sonuncu olarak bu kötü seriyi devam ettirmiş oldu.