Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Brexit konusunda anlaşmanın hala mümkün olduğuna inanıyor

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında Brexit konusunda devam eden müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu söyledi.

Maas, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, AB adına müzakereleri sürdüren Başmüzakereci Michel Barnier’e çabalarından dolayı teşekkür etti.

"Biz (Brexit konusunda) bir anlaşmanın zor ama hala mümkün olduğuna inanıyoruz." diyen Maas, anlaşmak için pencere bir parça açık olduğu sürece AB'nin müzakereye devam edeceğini belirtti.

Maas, "Biz bir anlaşma istiyoruz. Ancak AB ve İngiltere’deki insanlar açısından mantıklı bir anlaşma. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir anlaşma olmaması durumunda da AB'nin hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maas, yine de AB ile İngiltere’nin partner ve dost kalması gerektiğini kaydetti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney de İngiltere’nin AB’den ayrılmasından en fazla ülkesi ve İngiltere’nin etkileneceğini belirterek, “Gelecekteki ilişkiler ve ticari konularda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Müzakerelerin serbest ve adil ticaretle ilgili olduğuna işaret eden Coveney, İngiltere’nin egemenlik ve bağımsızlık arzusuna da saygı gösterilmesi ve balıkçılık konusunda da bir uzlaşma bulunması gerektiğini kaydetti.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.