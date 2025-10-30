  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Avrupa Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi sıcak mesajlar!
Avrupa

Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi sıcak mesajlar!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi sıcak mesajlar!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediğini açıkladı. Merz, Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki yakın ortaklığın derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediğini açıkladı. Merz, Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki yakın ortaklığın derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik
politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da."ifadelerini kullandı.Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.

Tel olmasa da hayvanlar sınırda: Avrupa’da sanal çit devrimi
Tel olmasa da hayvanlar sınırda: Avrupa’da sanal çit devrimi

Dünya

Tel olmasa da hayvanlar sınırda: Avrupa’da sanal çit devrimi

Çin ile Avrupa arasında "nadir toprak elementi" krizi mi var?
Çin ile Avrupa arasında “nadir toprak elementi” krizi mi var?

Dünya

Çin ile Avrupa arasında “nadir toprak elementi” krizi mi var?

Avrupa'da Fed'in faiz kararı öncesi kafa karışıklığı
Avrupa'da Fed'in faiz kararı öncesi kafa karışıklığı

Ekonomi

Avrupa'da Fed'in faiz kararı öncesi kafa karışıklığı

Yunan basını "Altın anlaşma" diye duyurdu. Hürjet ile Avrupa'ya dev giriş!
Yunan basını “Altın anlaşma” diye duyurdu. Hürjet ile Avrupa'ya dev giriş!

Gündem

Yunan basını “Altın anlaşma” diye duyurdu. Hürjet ile Avrupa'ya dev giriş!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23