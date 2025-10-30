Almanya Başbakanı'ndan Türkiye ziyareti öncesi sıcak mesajlar!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşımayı hedeflediğini açıkladı. Merz, Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki yakın ortaklığın derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik

politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da."ifadelerini kullandı.Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.