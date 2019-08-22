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Almanya Başbakanı Merkel: İngiltere ne istediğini söylemeli

Merkel, 'tedbir maddesi' ile ilgili yaptığı açıklamada; 'Belki bu çözüm 30 gün içinde de bulunur. Neden olmasın? O zaman bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım' dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
Almanya Başbakanı Merkel: İngiltere ne istediğini söylemeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yapılan anlaşmada yer alan "tedbir maddesi" ile ilgili olarak, "Belki bu (çözüm) 30 gün içinde de bulunur. Neden olmasın? O zaman bir adım ilerlemiş oluruz. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım." dedi.

Merkel, Berlin’deki başbakanlık binası önünde askeri törenle karşıladığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin gündeminde başta Brexit olmak üzere İran, Libya ve Suriye'deki gelişmeler gibi birçok konunun yer aldığını belirten Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılacağından dolayı üzüldüğünü ancak bu ülkeyle gelecekte yakın ilişkilerin olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Merkel, Almanya'nın anlaşmasız Brexit’e hazırlıklı olduğunu ancak anlaşmalı Brexit’ten de memnuniyet duyacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
  1. İngiltere
  2. Almanya
  3. Merkel

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