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Dünya Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs uyarısı: Çok geç kalmış olabiliriz
Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs uyarısı: Çok geç kalmış olabiliriz

Almanya'da Başbakan Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamasında "Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek çok geç kalmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:04:00 -
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den koronavirüs uyarısı: Çok geç kalmış olabiliriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün başkent Berlin de dahil olmak üzere bazı yerlerde kontrolsüz yayılmasından çok endişe duyduğunu açıkladı.

Sueddeutsche Zeitung tarafından düzenlenen bir iş etkinliğine verdiği demeçte Merkel, "Vaka sayıları artık katlanarak artmıyor ancak yine de çok yüksek. Bu nedenle temasları azaltmalıyız, temasları azaltmalıyız, temasları azaltmalıyız" dedi.

Federal ve eyalet liderleri ile gerçekleştirilen toplantıda tedbirlerin sıkılaştırılması kararının 25 Kasım'a ertelenmesini de eleştiren Merkel, bu toplantıdan beklentisinin daha fazla olduğunu ekledi.

"Çok geç kalmış olabiliriz"

"Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek çok geç kalmış olabiliriz" uyarısı yapan Merkel, salgınla mücadelede en önemli konunun temaslıların takibi olduğunu bir kez daha vurguladı.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 14.419 artarken, ölü sayısı 267 arttı. Vaka sayısındaki artış önceki haftalara göre azalsa da ölü sayısı bir hafta önceki olan 154'ten çok daha yüksek sayılara ulaştı.

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Yorumlar

Memo

Milyarları ,saçma işlere savurmasaydınız,da doğru dürüs yerlere harçasaydınız. on beş sene bir hava limanına savurdukları paraların haddi hesabı yok.
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