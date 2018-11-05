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Almanlardan kritik hamle! Fark edilmeden takip edecek

Almanya Hava Kuvvetleri, yeni radar denemesini gerçekleştirdi. Yeni sistem, fark edilmeden takip edilmeyi öngörüyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
Almanlardan kritik hamle! Fark edilmeden takip edecek

Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) ve Hensoldt firması, yeni bir radar denemesi yaptı. Almanya’nın güneyinde gerçekleştirilen denemelerde, TwInvis pasif radar sisteminin tecrübeleri gerçekleştirildi.

Sistem, ilk defa geçtiğimiz Nisan ayında Berlin Air Show’da tanıtıldı. Savunma kulislerinde sistemin radar kesit alanı düşük uçaklar karşı etkili olabildiği de konuşuluyor.

Sivil kullanımdaki sinyallerde yaşanan bozulmaları inceleyerek arama yapan pasif radar sistemlerinin, verici sistemi olmadığından dolayı tespit edilmeleri oldukça zor.

Hensoldt’tan yapılan açıklamada, Luftwaffe’nin yaptığı denemelerin değerlendirme amacı taşıdığı bildirildi. Bir hafta süren testlerde firma, Münih Bölgesi’ne ve Ulm şehrinin 110 kilometre batısına üç adet pasif radar kurdu.

Çalışmalar sürüyor

Firmadan verilen bilgiye göre dört adet pasif radar sensörü, Almanya’nın orta kesimi, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’nın bir kısmının izlenmesine yeterli gelebiliyor. Sensörler, 500 feet irtifada uçan tek motorlu bir Cessna uçağından, 45 bin feet irtifada uçan bir yolcu uçağına kadar tespit ve takip yapabiliyor. Testler sırasında elde edilen veriler, radarın geliştirilmesinde de kullanılacak.

Alman Ordusu, Hensoldt firması ile birkaç yıldır pasif radar geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:09
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