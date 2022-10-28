Almanlar neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'yi seçmeye başladılar

Almanya’nın önde gelen tur operatörleri Türkiye’ye dönük uzun konaklama paketlerine güçlü bir talep olduğunu belirtiyor. TUI-Almanya geçen yaz sezonunda Antalya’nın Almanya’da iki numaraya yükseldiğini açıkladı.

Alman tur operatörleri, pek çok Almanın özellikle de yaşlıların, yüksek enerji faturalarından kaçınmak için kış döneminde Türkiye’ye gideceğine ilişkin beklentinin gerçeğe dönüşmeye başladığı belirtiliyor.

Alman iş ve turizm dergisi fvw’de yer alan haberde tur operatörlerinin Türkiye’ye dönük değerlendirmelerine yer verildi.

“Antalya ikinci sıraya yükseldi”

Ülkenin en büyük seyahat grubu TUI, hem bu yaz hem de önümüzdeki kış için Türkiye'ye talebin güçlü olduğunu açıkladı. TUI Sun & Beach Ürün Yönetimi Başkanı Doreen Schwebe, "Antalya yaz sezonunda Mayorka'nın ardından ikinci sıraya yükseldi ve tarihi rekorlar kırıyor. Önümüzdeki kış döneminde ise Türkiye, Kanarya Adaları ve Mısır'dan sonra ilk 3 destinasyon arasında yer alıyor. Gençler arasında bile kışın uzun süreli tatillere yönelik talebin artmasını bekliyoruz" dedi.

“2019’a göre yüzde 30 artış var”

Bentour-Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati ise "Kış sezonu için 2019'a göre yüzde 30 civarında bir artış kaydediyoruz. Rezervasyon sayısındaki artışın yanı sıra, daha uzun konaklamalara yönelik bir eğilim de fark ediyoruz. Şu anda rezervasyon süreleri ortalama 12 gün, bu da yaklaşık yüzde 18'lik bir artışa tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

“Rezervasyonların yüzde 95’i Türkiye’ye”

Yaz sezonunun daha uzun sürmesi nedeniyle kış sezonu için daha yüksek rezervasyonlar ve daha uzun konaklamalar olduğunu belirten Anex Tour-Avrupa Genel Müdürü Murat Kızılsaç, "Rezervasyonlarımızın yaklaşık yüzde 95'i Türkiye’ye.” derken, grup bünyesindeki bir diğer tur operatörü Öger Tours'un Başkanı Altan Tarakçı, 21 günden daha uzun süreli konaklamalara yönelik bir eğilim olduğunu kaydetti.

“Kasım ayında neredeyse tüm oteller açık”

FTI Group Türkiye Destinasyon Müdürü Hicabi Ayhan, sahip olduğu fiyat-kalite dengesi, iklimi, uçuş kapasitesi ve mevsim gibi etkenlerden dolayı Türkiye'nin diğer Doğu Akdeniz destinasyonlarına kıyasla daha iyi talep aldığını açıkladı.

Türkiye'de sezonun hem başlama tarihinin hem de bitiş tarihinin uzadığına işaret eden Ayhan, kasım ayı itibariyle neredeyse tüm otellerin açık olduğuna dikkat çekti.

Uzun konaklama paketleriyle gelen misafirlerin odalarda daha uzun zaman geçirdiğini söyleyen Hicabi Ayhan bu misafir kitlesi için oda 'upgrade' etme (daha iyi bir odaya geçme), yüksek kaliteli oda kategorilerine yönelme, hatta otel binası yerine villada konaklamanın daha mantıklı olduğunu belirtti.

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