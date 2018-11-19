Almanlar Galatasaray'a cevap verdi

Transfer döneminde Türk basını tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edilen Sandro Wagner için Almanya'dan flaş açıklamalar geldi.

Alman Bild gazetesi, Bayern Münih'in 30 yaşındaki forveti Wagner için Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini ve Alman forvetin Bayern Münih'te kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Türk basını, Galatasaray'ın Sandro Wagner'i sezon sonuna kadar kiralamak için Bayern Münih'e 1.5 milyon euro teklif ettiğini iddia etmişti. Ancak Bayern'in Lewandowski'nin ardından takımın tek forveti Wagner olduğu için böyle bir transfere sıcak bakmayacağı belirtildi.





