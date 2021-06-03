Alman vekilden Müslümanlara karşı skandal çağrı!

Avusturya hükümeti, Avusturya'da camilere ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer verilen "İslam haritası" oluşturmuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyen bu gelişme tartışmalara sebep olmuştu.

Müslümanları fişleme haritası

Haritanın yayımlanmasından sonra Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapılmış, caminin camlarına "Hitler geri döndü" ifadeleri yazılmıştı. Benzer bir ‘Müslümanları fişleme haritasının’ Almanya’da oluşturulması için çağrı yapıldı.

"Almanya'da da böyle harita olmalı"

Alman Junge Freiheit gazetesinin haberine göre, Almanya’da Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Milletvekili Hans-Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin arasında “Siyasal İslam’la mücadelenin” yer aldığını söyleyerek, “Böyle bir harita Almanya’da da olmalı” iddiasında bulunmaya kalktı.

Avusturya’daki mevcut uygulamayla ilgili de konuşan Irmer, bunun doğru bir uygulama olduğunu savundu.