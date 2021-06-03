  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ali Koç yarını işaret ederek konuştu: Çok büyük acılar çektik
DSİ'den baraj ve gölet uyarısı
Bu yapılandırma nefes aldıracak
Dünya Alman vekilden Müslümanlara karşı skandal çağrı!
Dünya

Alman vekilden Müslümanlara karşı skandal çağrı!

Alman milletvekili Hans Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin “Siyasal İslam’la mücadele” olduğunu söyleyerek Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital harita oluşturarak fişlemesinin benzerinin Almanya’da da yapılmasını istemeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:02:00 -
Alman vekilden Müslümanlara karşı skandal çağrı!

Avusturya hükümeti, Avusturya'da camilere ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer verilen "İslam haritası" oluşturmuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyen bu gelişme tartışmalara sebep olmuştu.

Müslümanları fişleme haritası

Haritanın yayımlanmasından sonra Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapılmış, caminin camlarına "Hitler geri döndü" ifadeleri yazılmıştı. Benzer bir ‘Müslümanları fişleme haritasının’ Almanya’da oluşturulması için çağrı yapıldı.

"Almanya'da da böyle harita olmalı"

Alman Junge Freiheit gazetesinin haberine göre, Almanya’da Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Milletvekili Hans-Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin arasında “Siyasal İslam’la mücadelenin” yer aldığını söyleyerek, “Böyle bir harita Almanya’da da olmalı” iddiasında bulunmaya kalktı.

Avusturya’daki mevcut uygulamayla ilgili de konuşan Irmer, bunun doğru bir uygulama olduğunu savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir Zamanlar Kıbrıs

Yarın da Özgür Özel veya TKP de benzer bir harita Türkiye’de de uygulansın der
  • Yanıtla

bekir

haçlı seferleri devam ediyor beyler. müslüman uyu canım uyu.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay