Alman TV’sinden Türkiye karalaması

Yakup Sarıçiçek

Türkiye’ye yönelik düşmanlıkta sınır tanımayan Hans, iftiralarla karalama kampanyasını sürdürüyor... Almanya’da ZDF Heute televizyon kanalı Türkiye’ye seyahat ediyorsanız, dikkatli olmalısınız yalanıyla, turistleri korkutmaya ve Türkiye’ye gitmemeye çağırdı.

Yalan kanalın haberinde, “Türkiye’ye seyahat ediyorsanız dikkatli olmalısınız, sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret sayılabilecek bir şey paylaşılmamalı ve eleştirilmemeli” ifadeleri kullanılıp, tutuklanabilecekleri algısını oluşturmaya çalıştı. İftiralarla dolu haberde diğer dikkat çeken ayrıntı ise, 15 Temmuz darbesine katılan FETÖ’cü askerlerin tutuklanma görüntülerine yer verilerek Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarılar yapılmasıydı.

Erdoğan düşmanlığı

Yalan haberle, Alman turistlere korku salıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör göstererek, Türkiye’nin güvenilir bir yer olmadığını dile getirmeye çalışan kanalın, karalama haberi neden yaptığı da istatistik verilerde saklı. Almanya’dan her sene Türkiye’ye gelen Alman turistlerin sayılarındaki artıştan rahatsız olan Türk düşmanı ZDF Heute kanalı, “Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye halen Alman turistlerle sezonu kazanabilir’’ şeklinde ifadeler kullandı.