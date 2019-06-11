0553 313 94 23

Alman TV’sinden Türkiye karalaması

ZDF Heute kanalı, “Erdoğan’ı eleştirmişseniz Türkiye’ye seyahatte dikkatli olun” diyerek turistlere tutuklanabilecekleri yalanını uydurdu ve 15 Temmuz’daki FETÖ’cülerin görüntüsünü verdi.

11 Haziran 2019 Salı 13:38
Alman TV’sinden Türkiye karalaması

 Yakup Sarıçiçek 

Türkiye’ye yönelik düşmanlıkta sınır tanımayan Hans, iftiralarla karalama kampanyasını sürdürüyor... Almanya’da ZDF Heute televizyon kanalı Türkiye’ye seyahat ediyorsanız, dikkatli olmalısınız yalanıyla, turistleri korkutmaya ve Türkiye’ye gitmemeye çağırdı.

Yalan kanalın haberinde, “Türkiye’ye seyahat ediyorsanız dikkatli olmalısınız, sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret sayılabilecek bir şey paylaşılmamalı ve eleştirilmemeli” ifadeleri kullanılıp, tutuklanabilecekleri algısını oluşturmaya çalıştı. İftiralarla dolu haberde diğer dikkat çeken ayrıntı ise, 15 Temmuz darbesine katılan FETÖ’cü askerlerin tutuklanma görüntülerine yer verilerek Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarılar yapılmasıydı.

Erdoğan düşmanlığı

Yalan haberle, Alman turistlere korku salıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör göstererek, Türkiye’nin güvenilir bir yer olmadığını dile getirmeye çalışan kanalın, karalama haberi neden yaptığı da istatistik verilerde saklı. Almanya’dan her sene Türkiye’ye gelen Alman turistlerin sayılarındaki artıştan rahatsız olan Türk düşmanı ZDF Heute kanalı, “Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye halen Alman turistlerle sezonu kazanabilir’’ şeklinde ifadeler kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:38
  1. Hans
  2. Almanya
  3. ZDF Heute televizyon kanalı
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. 15 Temmuz
  6. FETÖ
  7. Alman turistler

YORUM YAZ

  • SelimSelim18 dk önce
    ALMAN İTLERİ ÖNCE KENDİ ÜLKELERİNE BAKSIN. 50 BİN ABD ASKERİ ÜLKELERİNİ İŞGAL ETMİŞ DURUMDA. BUNA SES ÇIKARAMAYANLAR GELİP TÜRKİYEYE Mİ LAF ATIYOR EZİKLER.
  • ÇerkesÇerkes20 dk önce
    Işiniz gücünüz düşmanlik be Alaman . Sizden ne dost nede post olur .Siz kendi bokunuzu temizleyin .
  • hizipsavarhizipsavar24 dk önce
    vatan haini şerefsiz pkklı fetocu ve terörist iseniz almanyaya sığınabilirsiniz. bakın ben foto paylaşmıyorum.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait"
  1. "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler..
  2. Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde..
  3. Burkina Faso’da silahlı saldırdı: 19..
  4. Başından vurulmuş halde bulunan adam..
  5. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
  6. İnönü’de mezuniyet coşkusu
  7. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
  8. Dinar’da dilenci operasyonu
  9. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
  10. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
  11. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
  12. Bilim insanlarını harekete geçiren..
  13. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
  14. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
  15. İrfan Buz Samsunspor'da
  16. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
  17. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
  18. Her alanda kullanılan shea butter..
  19. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
  20. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
  21. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
  22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
  23. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
  24. Mersin’de hijyen eğitimi
  25. Büro Memur-Sen’den ‘yargı reformu’..
  26. Aydemir Esenyurt’ta dadaşlarla..
  27. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ zeminin..
  28. 4. kattan düşen küçük çocuk hayatını..
  29. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
  30. Şanlıurfa Piazza’da çocuklar için..
Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
"Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
"Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
Çıbanbaşı Koç!
Çıbanbaşı Koç!
Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

Günün Karikatürü

11 Haziran 2019
İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!