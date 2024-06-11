Alman silah üreticisi, Alman silahlarının sayısını artıracak! Ukrayna’da ilk ortak üretim tesisini açtı

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin, 10 Haziran 2024 tarihinde Alman silah üreticisi Rheinmetall ile Ukrayna'nın devlete ait kuruluşu olan Ukroboronprom'un Ukrayna'daki ilk ortak üretim tesisinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Tesis, yurt dışından temin edilen ekipmanların daha hızlı onarılmasını ve daha sonra ön cepheye geri dönmelerini sağlayacak. Bakan Kamışin, tesisin gelecekte yeni zırhlı araçlar da üreteceğini kaydetti.

UKRAYNA EKONOMİSİNE DESTEK

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin konuya ilişkin "Önemli olan bunun sadece silahlı kuvvetlerimize değil ekonomimize de destek vermesi. Ukraynalı uzmanlar tesiste Alman meslektaşlarının gözetiminde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Alman silah üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'da top mermisi, barut ve uçaksavar silahlarının üretimi için fabrika açmayı düşünüyor.

ALMANYA VE UKRAYNA İLİŞKİLERİNDE DÖNÜM NOKTASI

Ukrayna Başbakanı Denıs Şmıgal'ı (Denys Shmygal), 24 Ekim 2023 tarihinde Rheinmetall ve Ukroboronprom'un Ukrayna'da zırhlı araçların onarımı, bakımı ve üretimi için güçlerini birleştireceğini duyurmuştu. Ortak girişimlerin 18 Ekim 2023'te tescil edildiğini söyleyen Şmıgal, şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Ortak bir girişimin yaratılması, abartısız, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyan dönüm noktası niteliğinde bir olaydır."