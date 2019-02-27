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Alman otomobil sektörü 2018 yılını yüzde 0,4 düşüşle kapattı

Almanya’nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan otomobil ihracatı, 2018 yılını yüzde 0,4 kayıpla kapadı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:27
Alman otomobil sektörü 2018 yılını yüzde 0,4 düşüşle kapattı

Almanya’nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan otomobil ihracatı, 2018 yılını yüzde 0,4 kayıpla kapadı.


Alman Ernst & Young danışmanlık şirketi tarafından yapılan açıklamada Alman otomobil sektörünün 2009 yılından bu yana gerileme yaşadığını, 2018 yılını 425 milyar Euro ciro ile kapattığı açıklandı. Ernst & Young şirketi otomotiv ve ulaştırma sektörlerinden sorumlu Constantin Gall,Alman otomobil sektöründeki düşüşün en önemli üç ana nedeni olduğunu bunların başında iç piyasada yaşanan emisyon skandalının geldiğini, ikinci ve ihracatı etkileyen en önemli unsurun ABD ile Çin arasındaki ticari tartışmalar ve ABD’nin Alman otomobillerine dönük tehditkar tutumu ile üçüncü olarak İngiltere’nin AB’den çıkmasının önemli etken oluşturduğunu söyledi.


Ernst & Young otomotiv uzmanı Peter Fuss, Asya pazarları, özellikle Çin, Alman otomobil endüstrisinin ikinci en önemli ihracat pazarına yüzde 14 üzerinde bir artış göstermesiyle birlikte beklenilen sert düşüşün sübvanse edildiğini belirtti.Fuss, otomobil sektöründe 2018 yılında yaşanan 1,7 oranındaki istihdam ve birçok fabrikanın elektromobiliteye dönüştürülmesinin personel ihtiyacının artmasına neden olduğunu, ancak bunun geçici bir durum olduğunu gelecekte şirketlerin üretimlerini dijitalleştirecek ve otomatikleştireceklerinden iş istihdamının gerileyeceğine dikkat çekti.


Peter Fuss,2019 yılının Alman otomobil sektörü için çok zor bir yıl olacağını belirterek ABD’nin Alman otomobillerine karşı tutumunun ne olacağının belli olmadığını,Çin, Rusya ve İran gibi bir çok ülkelere getirilen yaptırımların boyutunun neye varacağının belli olmadığı için otomobil ihracatının olumsuz etkileneceğini ve AB’nin emisyon değerlerinin belirlememesi de iç pazarda satışların zayıflamasına neden olacağını belitti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:27
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