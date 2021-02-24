  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor
Dünya

Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor

Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:57:00 -
Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor

Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak bu ülkede 1300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı.

Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl 31 Ocak'a kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin onay vermesi gerekiyor.

Afganistan'daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon avro olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?
Dünya

Ruh hastası Michael Rubin'den skandal yazı: Erdoğan nereye gömülecek?

National Interest'te bir yazı yazan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı Michael Rubin, "Erdoğan Nereye Gömülecek?" başlıklı kendisi gib..
Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı
Gündem

Skandal pes dedirtti! İngiltere'den Türkiye'ye skandal PKK çağrısı

Terör örgütü PKK’nın Avrupa ülkelerindeki gösterileri artarken, İngiltere’de aralarında The Guardian’ın da yer aldığı 10 gazetede yayınlanan..
ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın
Dünya

ABD kukla darbecinin kulağını çekti: Su-35 almayın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Blinken, Mısır'ın Ru..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay