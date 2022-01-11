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Gündem Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı
Gündem

Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı

Alman Tagesschau gazetesi Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı kötüleyen bir haber yayımladı. Söz konusu haberde tüm aşamaları bilimsel komisyonlar tarafından onaylanan TURKOVAC'ın etkinliği hakkında şüpheler olduğu iddia edildi. Tagesschau, haberinde salgının başından beri koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratmak için yalanlara başvuran Türk Tabipleri Birliği'ni referans olarak gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 19:05:00 -
Alman medyasından hadsiz "TURKOVAC" çıkışı... Referansları şaşırtmadı

Türkiye, TURKOVAC ile Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri konumunda. Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İlk vakanın açıklandığı Mart 2020’den itibaren aslı olmayan olumsuz içerikler üreten Türk Tabipleri Birliği (TTB), son olarak siyasi amaçlarla yerli aşı TURKOVAC'ı hedefe koymuş ve etkisinin şüpheli olduğu çarpıtmasında bulunmuştu.

Asılsız çarpıtmalar

Bunu referans olarak alan Alman medyasından Tagesschau, TURKOVAC'ı kötüledi. "Bir umut taşıyıcısı olarak Turkovac hakkında şüpheler" başlıklı bir haber yayımlayan Tagesschau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona ile mücadelede Türk aşısı Turkovac'ı destekliyor. Ancak etkinliği hakkında şüpheler var. Bununla ilgili resmi veriler hala eksik" çarpıtmasında bulundu.

Kılavuzları TTB

Alakasız bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismine sık sık yer verilen haberde, TURKOVAC'ın milliyetçileri aşılamaya teşvik amacı taşıdığı öne sürüldü. Haberde, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği kaynak gösterildi. TTB üyelerinin "İlaç otoritesinin onayı tek başına etkinliği hakkında hiçbir şey söylemez" gibi yorumlarına yer verildi.

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