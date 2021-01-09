Alman kurdunun başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
Muğla’da, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerinde bulunan hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışma ile köpeği kurtardı.
Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.