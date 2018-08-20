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Alman kadının evinden çıkanlar şoke etti!

Muğla'da yaşayan 25 yaşındaki Alman uyruklu bir kadının evinden özel ambalajda sentetik uyuşturucu 'Skunk' ele geçirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:38
Alman kadının evinden çıkanlar şoke etti!

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen Alman uyruklu bilgisayar mühendisi T.M.N.'nin evine, dün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 297 kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 30 reçine esrar, 165 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen skunk'ın özel ambalajlandığı ve paketin üzerinde de logoyla, kullanma tarifi yazdığı görüldü. Gözaltına alınan T.M.N., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:38
  1. skunk uyuşturucu

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