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Aktüel Alman iş mahkemesi: Tesla, sendika seçim yönetmelikleri ihlal ettiği tespit edildi! Elon Musk başını yaktı
Aktüel

Alman iş mahkemesi: Tesla, sendika seçim yönetmelikleri ihlal ettiği tespit edildi! Elon Musk başını yaktı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 20:54:00 - 2024-02-13 21:04:50
Alman iş mahkemesi: Tesla, sendika seçim yönetmelikleri ihlal ettiği tespit edildi! Elon Musk başını yaktı

Tesla Tepe Yöneticisi olan Elon Musk, ticaret engelleri konulmadan üreticileriyle rekabet etmenin imkansız olduğu mesajını verirken bir kötü haber Almanya'da mahkemeden geldi! Tesla Inc. şirketinin (NASDAQ:TSLA) bir iş konseyi seçim sürecini zamanından önce başlatarak kurallarını ihlal etti diyerek paylaşıldı

Bir Alman iş mahkemesi, Tesla Inc. şirketinin (NASDAQ:TSLA) bir iş konseyi seçim sürecini zamanından önce başlatarak yerel sendika seçim kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Salı günü açıklanan karar, Amerikan elektrikli araç üreticisi ile Alman düzenleyici standartları arasında süregelen gerilimin altını çiziyor.

Mahkemenin kararı, sendikaların Tesla çalışanlarını iki yıl önce şirketin Berlin'deki fabrikasında bir çalışma konseyi kurdukları için övmelerinin ardından geldi; ancak o dönemde sadece onlar işe alındığı için konseyin orta ve üst düzey yönetim tarafından domine edileceği endişelerine rağmen.

İşgücü ile yönetim arasında bir aracı görevi gören Tesla'nın iş konseyi yeni bir seçim çağrısında bulunmuş ve adayların belirlenmesi için 15 Şubat'a kadar süre tanımıştı. Ancak iş mahkemesi bu zaman çizelgesinin, seçim kampanyaları arasında iki yıllık bir aralık olmasını gerektiren Alman yönetmeliklerine uymadığına karar verdi.

Bir önceki çalışma konseyi seçimi 28 Şubat 2022 tarihinde başlamıştı. Sonuç olarak mahkeme, rbb24 ve mahkeme salonunda bulunan diğer medya tarafından bildirildiği üzere, Tesla'nın herhangi bir seçim işlemine devam etmek için en az 29 Şubat 2024'e kadar beklemesi gerektiğine hükmetti.

İcra Kurulu Başkanı Elon Musk tarafından yönetilen Tesla, Musk'ın iklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeyi engellediğine inandığı Alman bürokrasisine yönelik eleştirilerini yüksek sesle dile getiriyor. Musk'ın sendikalarla olan anlaşmazlık geçmişi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal çalışma yasasıyla ilgili çok sayıda dava da dahil olmak üzere Almanya'nın ötesine uzanıyor.
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Almanya'da iş konseyleri zorunlu değil ancak sanayi şirketlerinde yaygın. Rakip otomobil üreticisi Volkswagen'de (ETR:VOWG_p) görüldüğü üzere, iş konseyinin başkanı denetim kurulunun bir üyesidir ve önemli bir etkiye sahiptir.

Son seçimden bu yana Tesla'nın Berlin-Brandenburg Gigafactory'deki işgücü yaklaşık 2.000'den 12.000'in üzerine çıktı. Seçilebilmek için fabrikada en az altı ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmış olmak ve 50 aday göstericinin desteğini almak gerekiyor.

Tesla şu an itibariyle mahkemenin kararını kabul edip etmeyeceği ya da iş konseyinin kararı temyize götürüp götürmeyeceği konusunda kamuya açık bir yorumda bulunmadı.

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