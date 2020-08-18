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Aktüel Alman hükümeti Lufthansa’nın diğer ülkelerden devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktı
Aktüel

Alman hükümeti Lufthansa’nın diğer ülkelerden devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:38:54 -
Alman hükümeti Lufthansa’nın diğer ülkelerden devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktı

BERLİN (AA) - Almanya’da hükümet, Alman hava yolu firması Lufthansa'nın Avusturya, Belçika ve İsviçre'de yan kuruluşları için devlet yardımı almasına yeşil ışık yaktığını duyurdu.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) Lufthansa’nın üç ülkenin finansman yardımlarını kabul etmesinde sakınca görmediği belirtildi.

Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.

Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

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