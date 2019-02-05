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Alman hasta şifayı Samsun'da buldu

Almanya'da ikamet eden şeker hastası Sead Corovic, uzun yıllardır yaşadığı hastalıktan Samsun'da gördüğü tedavinin ardından kurtuldu.

05 Şubat 2019 Salı 09:22
Alman hasta şifayı Samsun'da buldu

Almanya'da uzun süredir diyabet hastalığı ile uğraşan Sead Corovic, Samsun'da hastalığından kurtuldu.

İnsülini bıraktı

Diyabet hastası Sead Corovic, hastalığı için internetten araştırma yaparken, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al'ın tedavi ettiği hastaları gördü. Bunun üzerine Türk arkadaşlarından yardım alan Corovic, Büyük Anadolu Hastanesi ile iletişime geçerek Samsun'a geldi. Yapılan tetkiklerin ardından Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al tarafından tedavi edilen Corovic, 5 gün önce geldiği Samsun'dan insülini bırakarak Almanya'ya dönüyor.

Geldikten 5 gün sonra dönüyor

Corovic'in uzun yıllar diyabet hastalığıyla uğraştığını belirten Uzman Dr. Al, "Hastamız şeker hastalığına bağlı olarak bir çok tedavi ve problemler yaşayan bir hastamız. Metabolik cerrahi ile ilgili bize baş vurdu. Biz de kendisine burada gerekli testleri yaptıktan sonra ameliyata uygun olduğuna karar verdik. Bu gün ameliyattan sonraki 5. gününde kendisini Almanya'ya sağlıklı olarak taburcu ediyoruz. Hastamızın kontrollerini WhatsApp ve mail üzerinden yapacağız. Kendisine beslenme önerilerini kendisine verdik. Bundan sonra da kendisini takip edeceğiz" dedi.

Dünyanın her ülkesinden, Türkiye'nin her şehrinden hasta geliyor

Diyabetin önemli bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Al, "Kliniğimize dünyanın her ülkesinden ve Türkiye'nin her şehrinden Tip2 şeker hastaları bu ameliyat için gelmekte. Şu ana kadar bin 500 hastamızı bu teknikle ameliyat ettik. Yüzlerce hastamızın hayatından artık insülini ve ilacı çıkardık. Yüzlerce insanımızın göz kanaması, ayak yaraları, böbrek fonksiyonları düzeldi. Uzun yıllardır şeker hastalığından dolayı çocuk hasreti çeken hastamız metabolik cerrahi ile sağlığına kavuştu ve çocuk sahibi oldu. Metabolik cerrahi ile yüzlerce insanın hayatında değişim sağladık. Yüzde 86'lık başarı oranımız var. Metabolik cerrahi sadece Tip2 şeker hastalığında başarı sağlamıyor. Yüksek tansiyonu olan hastalarda yüzde 80 oranında dengeleme sağlıyor. Kolesterol yağ seviyesi yüksek olan hastalarda yüzde 90 düzelme sağlıyor. Kilo fazlası olan hastalarımızda hormonal etkiyle kilo kontrolü de sağlıyor. Metabolik cerrahi ile diyabet hastalarında önemli başarılar sağladığımızı görüyoruz ama diyabette hala cevap bekleyen sorular var. Onun için daha çok araştırmayla yüzde 100 başarı için çalışmalıyız" diye konuştu.

"Çok memnun oldum"

Tedaviden memnun olduğunu belirten Sead Corovic, "İnternette araştırdım. Daha sonra Türk bir arkadaşıyla irtibata geçtim. Şeker hastasıydım. Burada tedavi gördüm. Ameliyattan sonra insülin almadım. Samsun'da sıcak insanlarla karşılaştım. Tedaviden ve hastanedeki hizmetten çok memnun oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:22
  1. Samsun
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  3. insülin
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