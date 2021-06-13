Alman gavurundan Türk bayrağına skandal hakaret!
Almanya'nın Köln şehrinde sergilenen ahlaksız tablolarla, çıplak kadınların teşhir edildiği Türk bayrağına yapılan hakaret tepki çekti.
yeniakit.com.tr
Almanya'nın Köln Havalimanı'nda sergilenen ahlaksız resimlerle Türk bayrağına hakaret edildi.
Sokak ortasında sergilelen tablolarda ülke bayraklarına çıplak kadın resimleri çizildi.
Şanlı şehitlerimizin kanının ve İslam'ı temsil eden ay ile yıldızın bulunduğu Türk bayrağı üzerinden teşhircilik yapılması tepki çekti.
Skandal manzarayı gören Türkler tepki gösterdi. Vatandaşlar, sosyal medyadan da Türk bayrağına yapılan hakarete tepkisiz kalmadı.
Ayrıca vatandaşlar, Türk Dışişleri Bakanlığı'na skandal için harekete geçme çağrısında bulundu.