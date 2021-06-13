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Dünya Alman gavurundan Türk bayrağına skandal hakaret!
Dünya

Alman gavurundan Türk bayrağına skandal hakaret!

Almanya'nın Köln şehrinde sergilenen ahlaksız tablolarla, çıplak kadınların teşhir edildiği Türk bayrağına yapılan hakaret tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:47:00 - 2021-06-13 23:50:43
Alman gavurundan Türk bayrağına skandal hakaret!

 yeniakit.com.tr 

Almanya'nın Köln Havalimanı'nda sergilenen ahlaksız resimlerle Türk bayrağına hakaret edildi.

Sokak ortasında sergilelen tablolarda ülke bayraklarına çıplak kadın resimleri çizildi. 

Şanlı şehitlerimizin kanının ve İslam'ı temsil eden ay ile yıldızın bulunduğu Türk bayrağı üzerinden teşhircilik yapılması tepki çekti.

Skandal manzarayı gören Türkler tepki gösterdi. Vatandaşlar, sosyal medyadan da Türk bayrağına yapılan hakarete tepkisiz kalmadı.

Ayrıca vatandaşlar, Türk Dışişleri Bakanlığı'na skandal için harekete geçme çağrısında bulundu.

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Yorumlar

angara

ahlaksizlik ne zamandan beridir sanat oldu?...gazino sarkicilarina, p..no dizilerindeki tara..rculara, eroinman, alkolik takimina sanat ve sanatci diyen siz ...., ezik medya degilmisiniz!!..
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Güney Doğulu

Özellikle 2. Dünya savaşından itibaren erkek kalmayınca anası babası belli olmayan Almanya kimlikli kişilerde ahlak, namus ve şeref diye bir kavram yok. Kim kime dum duma...
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