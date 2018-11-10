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Alman futbolcu: Mesut için daha çok şey yapmalıydık

Alman Milli Takımı futbolcusu Jerome Boateng, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle milli takımı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil için daha çok şey yapmamalarının üzücü olduğunu söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:38
Alman futbolcu: Mesut için daha çok şey yapmalıydık

Alman Milli Takımı'nın Gana kökenli futbolcusu Jerome Boateng, "Boa" adlı dergiye verdiği röportajda, İsveç Milli Takımı'nın, ırkçı saldırılara uğrayan oyuncusu Jimmy Durmaz konusunda sergilediği tavrı Alman Milli Takımı'nın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için neden göstermediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsveçlilerin yaptığı gerçekten güçlü bir şeydi. Tüylerim diken diken olmuştu. Takımımızda da birçok oyuncu bunu iyi buldu." ifadesini kullandı.

"Daha çok şey yapılmalıydı"

Benzer bir tavrın Almanya Milli Takımı'nda sergilenmediğini aktaran Boateng, "Maalesef. Turnuvada (Dünya Kupası) oynamaya devam ettik. Turnuvadan sonra takım olarak Mesut için daha çok şey yapılabileceğini anladım. Bunun yapılmaması üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Türkler daha fazla eleştiriliyor

Boateng, Mesut Özil'in "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" ifadesine ilişkin de, bu konuda kendisinin çok az sıkıntı çektiğini ancak çok sayıda taraftarın ve medyanın özellikle Türk asıllı oyunculara karşı daha eleştirel yorum yaptığını fark ettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:38
  1. mesut özil
  2. Jerome Boateng

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