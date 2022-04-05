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Ekonomi Alman enerji devi uyardı! Fiyatlar artabilir
Ekonomi

Alman enerji devi uyardı! Fiyatlar artabilir

Almanya Üst Yöneticisi Filip Thon, Avrupa Birliği’nin Rus petrol ve gazının ithalatını dondurması durumunda enerji fiyatlarında keskin artış olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 14:34:00 -
Alman enerji devi uyardı! Fiyatlar artabilir

Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Filip Thon, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) yaptığı açıklamada, E.ON’un Almanya’daki yaklaşık 14 milyon müşterisinin elektrik ve gazda ciddi fiyat artışlarına hazırlanması gerektiğini belirtti.

Doğal gazın toptan satış fiyatının Mart 2020’ye göre 20 kat, elektrik fiyatlarının ise 8 kat arttığını vurgulayan Thon, “Piyasadaki bu benzeri görülmemiş durumu fiyatlandırmamıza yansıtmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

E.ON Almanya Üst Yöneticisi Thon, “Şu anda, Almanya’da yer altı gaz tesisleri sadece yüzde 25-27 arasında dolu. Bu çok düşük bir seviye. Bu gaz tesislerini doldurma talebi de buna bağlı olarak yüksek olacaktır. Ve bu fiyatları yukarı çekiyor. Durum, teslimatlar durmasa bile çok gergin.” yorumunu yaptı.

E.ON, yaklaşık 14 milyon müşterisiyle Almanya’daki en büyük enerji tedarikçilerinden birisi.

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