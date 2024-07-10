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Ekonomi Alman devinden dolar/TL tahmini
Ekonomi

Alman devinden dolar/TL tahmini

Yeniakit Publisher
2024-07-10 21:51:00 -
Alman devinden dolar/TL tahmini

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti, yıl sonu dolar/TL beklentilerini paylaştı.

CNBC-e'deki Küresel Görünüm programına katılan Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, önemli değerlendirmelerde bulundu. Onay, dolar/TL ve faiz tahminleriyle dikkat çekti.

Onay, geçen yıldan bu yana ekonomik programın olumlu etkilerinin yavaş yavaş görülmeye başlandığını söylerken, bu durumun finansal piyasalarda güven yarattığını ancak en önemli gündem maddesinin enflasyon olduğunu belirtti.

"Kurda istikrar Merkez Bankası açısından çok önemli" diyen Onay, Merkez Bankası'nın döviz alımlarında "sürecin bir doyum noktasına ulaşmasını bekleyebiliriz" diye de belirtti.

Geçen hafta gelen enflasyon verilerini olumlu değerlendiren Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti, piyasaların tepkisinin de olumlu olduğunu söylerken, net rezervlerdeki iyileşme için "Merkez Bankası kurun düşmesini istemiyor ancak kurun biraz yukarı gitmesine izin veriyor. Burada TL'nin reel değeri ön plana çıkıyor" dedi.

Onay, "Haziran ayı bize gösterdi, enflasyonda biraz iyileşme göstermeye başladık. Her ne kadar önümüzdeki süreç çok önemli olsa da kurda aslında kademeli ve düzeyli bir artış, enflasyon tarafında dinamikleri çok olumsuz etkilemeyecek diyebiliriz" diye belirtti.
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Dolar/TL beklentisi

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, kademeli değer kaybıyla birlikte yıl sonu dolar/TL beklentilerini 37 seviyesinde açıkladı. "37 seviyesine ulaşılırken oynaklığın da görece düşük kalmasını bekliyoruz" derken, "Burada sadece iç dinamikler etkili olmayacak. Dünyadaki gelişmeler de TL için önemli" diye de vurguladı.

"Kasım ve aralık ayında 250'şer baz puan indirim bekliyoruz"

Onay, açıklamalarında faiz beklentisi için şunları söyledi:

Faiz indirimlerini önümüzdeki birkaç aylık dönem için konuşmak için erken ama yılın son çeyreği için bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Kasım ayında 250 baz puan, aralık ayında 250 baz puan indirim beklentimiz var. Toplamda 500 baz puanlık bir indirim beklentimiz var. Dolayısıyla yıl sonu tahminimiz yüzde 45 diyebiliriz.

Faiz indiriminden önce ağustos, eylül, ekim aylarında Merkez Bankası'ndan ön sinyalleri alabiliriz.

"Yabancı yatırımcı faiz indirimlerini bekliyor"

"Üçüncü çeyrekte etkiler daha da belirgin olacak" derken Onay, yabancı yatırımcının borsaya gelmek için Türkiye'deki faiz indirimlerini beklediğine dikkat çekti.

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