Alman bankasından Türk lirası tavsiyesi!

Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillerin yatırımcılar için son derece cazip bir giriş noktası sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği günden bu yana ekonomide attığı adımların mevyesini almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gri listeden çıkan Türkiye, Alman bankasının dikkatini çekmeyi başardı. Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillere yatırım önerdi.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Ekonomist Yiğit Onay ve Araştırmacı Ankit Jain'in kaleme aldığı "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda, mart ayındaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu ifade edildi.

''GÜÇLÜ BİR RALLİ YAPTI''

Söz konusu notta şu ifadelere yer verildi;

''Şu ana kadar kısa vadeli tahviller güçlü bir ralli yaptı. Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin hala son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz. Türkiye'de enflasyon mayısta yüzde 75,5 ile zirveye ulaşması sonrası gelecek aylarda güçlü bir dezenflasyon gerçekleşecek. Yıllık enflasyon ağustos sonunda yüzde 50 ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesini bekliyoruz.''

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''DAHA ELVERİŞLİ BİR ORTAM YARATABİLİR''

Zayıflayan iç talep, faiz artırımlarıyla daha sıkı kredi koşulları oluşması ve daha istikrarlı bir para biriminin enflasyonda aşağı yönlü döngüyü desteklediği de notta yer aldı.

Türk lirasındaki reel değerlenme ve iç talepte beklenen yavaşlamanın enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe katkıda bulunacağı ifade edilen notta, "Ağustosta manşet enflasyonun yaklaşık 50'ye keskin şekilde düşmesi, hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinin çıpalanması için daha elverişli bir ortam yaratabilir." değerlendirmesi yapıldı.

TÜRK LİRASINA YATIRIM ÖNERİSİ

Araştırma notunda, yurt içi varlıklardaki arzın yaz döneminde düşük seyredeceği ve pozisyonlanmanın hala düşük seviyelerde olması, enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle tahvil getirilerinin daha cazip hale geleceği öngörülerek, Türk devlet tahvillerine yatırım önerisinde bulunuldu.

Hatırlanacağı üzere geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.