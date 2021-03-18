Alman aşısı geldi mi? Alman aşısı ne zaman yapılacak? Biontech aşısı kime vurulacak?
Kontrollü normalleşme 1 Mart itibariyle başladı. İlk iki haftayı geride bıraktığınız şu günlerde, günlük korona vaka sayısında ciddi artışlar söz konusu olsa da sonuçlar henüz hastaneye yansımaya başlamadı. Hükümet bir yandan korona ile etkin mücadele ederken, diğere yandan da aşılamada büyük yol kat edilmeye devam edilmekte. Çin’den getirilen aşıların yapılmasına devam ediliyor. Şuna kadar 13 milyona yakın kişi korona aşısı olurken, Bakan Koca, Alman Biontech aşısı için de müjdeyi verdi. Peki Alman Biontech aşısı ne zaman gelecek? Alman Biontech aşısı kimlere vurulacak?
Korona aşısı son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Alman aşısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısında yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştığını, bu ay içinde 4.5 milyon dozun daha geleceğinin müjdesini verdi.
Bakan Koca, Alman Biontech aşısı kime vurulacak? sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, “Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak.” dedi.
Korona Virüs
Mersin risk haritası hangi renk oldu? Mersin hangi renkte? İllerin risk haritası nasıl oldu?