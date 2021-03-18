Alman aşısı geldi mi? Alman aşısı ne zaman yapılacak? Biontech aşısı kime vurulacak?

Korona aşısı son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Alman aşısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs aşısında yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştığını, bu ay içinde 4.5 milyon dozun daha geleceğinin müjdesini verdi.

Bakan Koca, Alman Biontech aşısı kime vurulacak? sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, “Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak.” dedi.