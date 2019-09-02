Allahyar Sayyadmanesh İstanbulspor’da Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor’a transfer oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor’a transfer oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’a transfer oldu.

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